Seleção sub-21 dos Emirados conquista 10 medalhas no Campeonato Asiático de Jiu-jítsu

AMMÃ, 27 de maio de 2025 (WAM) – A seleção sub-21 de jiu-jítsu dos Emirados Árabes Unidos encerrou com destaque sua participação na 9ª edição do Campeonato Asiático de Jiu-jítsu, realizado em Amã, na Jordânia, conquistando dez medalhas no último dia da competição. Ao todo, a equipe somou 22 medalhas...