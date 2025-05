Terremoto de magnitude 5,7 atinge o sul do Irã sem impactar os Emirados Árabes Unidos

ABU DHABI, 29 de maio de 2025 (WAM) — As estações da Rede Sísmica Nacional do Centro Nacional de Meteorologia registraram, à 01h30 desta quinta-feira (29/05, horário local dos Emirados), um terremoto de magnitude 5,7 no sul do Irã.O centro confirmou que o tremor não foi sentido nos Emirados Árabes U...