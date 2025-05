Petróleo bruto do Kuwait cai 17 centavos e fecha a US$ 64,09 por barril

KUWAIT, 29 de maio de 2025 (WAM) — O petróleo bruto do Kuwait registrou queda de 17 centavos nas negociações de quarta-feira (28/05), encerrando o dia cotado a US$ 64,09 por barril, segundo informou a Corporação Petrolífera do Kuwait. No dia anterior, a commodity estava cotada a US$ 64,26 por barril...