Pakistan International Airlines retoma voos diretos de Dubai para Skardu

DUBAI, 30 de maio de 2025 (WAM) — A Pakistan International Airlines (PIA) retomou os voos diretos de Dubai para Skardu, importante destino turístico no norte do Paquistão, conforme anunciou o consulado paquistanês em Dubai.Para marcar a ocasião, foi realizada uma cerimônia com corte de bolo no escri...