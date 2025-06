TRENDS participa de conferência sobre conservação de geleiras no Tadjiquistão

DUSHANBE, 31 de maio de 2025 (WAM) — O centro TRENDS Research font-size:12.0pt;">Uma delegação do TRENDS representou o centro na conferência, liderada pelo pesquisador sênior Abdulaziz Al Shehhi, vice-chefe do setor de pesquisa.Al Shehhi discursou em nome do diretor-geral do TRENDS, Dr. Mohammed Al ...