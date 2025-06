Incêndio no Porto de Al Hamriyah é contido sem registro de feridos

SHARJAH, 31 de maio de 2025 (WAM) – Uma resposta emergencial rápida e coordenada mobilizou a Polícia de Sharjah, em parceria com a Defesa Civil e equipes nacionais de apoio, no combate a um incêndio de grandes proporções registrado no Porto de Al Hamriyah. As chamas, que atingiram materiais altament...