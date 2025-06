Príncipe herdeiro de Ajman presencia assinatura de memorando para desenvolver porto do emirado com investimento de US$ 272 milhões

AJMAN, 1º de junho de 2025 (WAM) — O xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, príncipe herdeiro de Ajman e presidente do Conselho Executivo, acompanhou neste domingo (1º/6) a assinatura de um memorando de entendimento entre o Departamento de Portos e Alfândega de Ajman (DPC) e a Hutchison Ports, investidora, desenvolvedora e operadora global de portos, para a ampliação e modernização da infraestrutura do Porto de Ajman, com investimento conjunto de AED 1 bilhão (US$ 272 milhões).

De acordo com o memorando, será elaborado um plano de desenvolvimento do porto com base nas melhores práticas internacionais. O objetivo é aumentar a eficiência das operações em desempenho, segurança e agilidade; atrair novas rotas de navegação; alinhar-se aos planos de transformação digital; e implementar programas com inteligência artificial para gestão portuária, por meio de um plano integrado de 15 anos para administração, operação e expansão do porto, consolidando sua posição como centro logístico estratégico na região.

Ammar bin Humaid Al Nuaimi afirmou: “Recebemos com entusiasmo a assinatura do memorando entre o Departamento de Portos e Alfândega de Ajman e a Hutchison Ports, que abre caminho para um projeto estratégico, excepcional e vital, refletindo o protagonismo de Ajman e apoiando sua Visão 2030, ao reforçar sua liderança e competitividade no cenário econômico global.”

A autoridade acrescentou que o emirado de Ajman possui um ambiente de investimentos avançado e atrativo, apoiado por um ecossistema empresarial em constante evolução e pela abertura de novas oportunidades para investimentos locais e estrangeiros. “Acreditamos que o desenvolvimento portuário é um investimento no futuro do comércio, da segurança alimentar e do crescimento econômico”, declarou.

O príncipe herdeiro destacou que o aprimoramento do Porto de Ajman terá papel essencial na dinamização da economia local, ao apoiar operações de abastecimento e facilitar atividades de exportação e importação, por meio de infraestrutura sustentável e ecologicamente responsável, com foco na formação de talentos nacionais e na capacitação em gestão portuária moderna.

O memorando foi assinado pelo xeique Dr. Mohammed bin Abdullah Al Nuaimi, presidente do Departamento de Portos e Alfândega de Ajman, e por Andy Tsoi, diretor-geral da divisão Oriente Médio e África da Hutchison Ports.

O xeique Dr. Mohammed bin Abdullah Al Nuaimi declarou que o acordo reflete as aspirações do xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo e governante de Ajman, e do xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, para estabelecer parcerias estratégicas voltadas à transferência de tecnologia, ampliação de oportunidades de investimento e construção de um sistema operacional integrado, com base nos mais altos padrões internacionais em operações marítimas e logísticas.

Ele ressaltou ainda que o memorando representa um passo importante para fortalecer a posição do Porto de Ajman como eixo estratégico na rede de transporte marítimo dos Emirados e da região, especialmente considerando que a parceria com a Hutchison Ports já vem demonstrando sua eficácia desde 2011.