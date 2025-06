Emirados Árabes Unidos participam de reunião ministerial sobre cooperação financeira e econômica do Golfo

KUWAIT, 1º de junho de 2025 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos participaram da 123ª Reunião Ministerial do Comitê de Cooperação Financeira e Econômica do Conselho de Cooperação do Golfo (CCG), realizada neste domingo (1º/6) no Kuwait, com a presença dos ministros das Finanças dos países-membros do bloco.

A delegação dos Emirados foi liderada por Mohamed bin Hadi Al Hussaini, ministro de Estado para Assuntos Financeiros, e contou com Khalid Ali Al Bustani, diretor-geral da Autoridade Federal de Tributação (FTA, na sigla em inglês), e Ali Abdullah Sharafi, secretário-assistente interino para Relações Financeiras Internacionais. Também integraram a comitiva especialistas do Ministério das Finanças, da Autoridade Federal de Tributação e da Autoridade Federal de Identidade, Nacionalidade, Alfândega e Segurança Portuária.

A reunião abordou temas prioritários para o fortalecimento da cooperação financeira e econômica entre os países do Golfo, com decisões apropriadas sendo tomadas.

Entre os tópicos discutidos estiveram os resultados da 84ª reunião do Comitê de Governadores dos Bancos Centrais do CCG, sessões recentes da Autoridade Aduaneira do CCG e a 14ª reunião do Comitê de Chefes e Diretores de Departamentos Tributários dos países do Golfo.

Os ministros também analisaram os avanços relacionados ao Mercado Comum do Golfo, além de recomendações resultantes de evento conjunto realizado pelo Ministério das Finanças dos Emirados e a Secretaria-Geral do CCG, à margem da Cúpula Mundial de Governos em fevereiro de 2025.

Foi feita uma avaliação do progresso na agenda de unificação econômica do CCG até 2025, com foco nos esforços para reforçar a coordenação entre os países do Golfo nos fóruns econômicos internacionais. A sessão contou ainda com uma apresentação do Centro Estatístico do CCG sobre os dados atuais do Mercado Comum do Golfo.

Mohamed bin Hadi Al Hussaini afirmou que o fortalecimento da ação conjunta do CCG nas áreas financeira e econômica continua sendo prioridade estratégica para os Emirados, especialmente diante dos crescentes desafios enfrentados pela economia global.

Al Hussaini destacou a importância de concluir os requisitos do Mercado Comum e da União Aduaneira do Golfo como passos essenciais para ampliar a eficiência econômica e aumentar a competitividade global e regional dos países do CCG.

O ministro acrescentou que a próxima etapa exige acelerar a integração institucional e alinhar as políticas financeiras, tributárias e aduaneiras para promover maior harmonia entre as economias do Golfo. Reafirmou ainda o apoio dos Emirados a todas as iniciativas que visem estabelecer uma economia unificada no Golfo e criar um ambiente atrativo e dinâmico para investimentos e comércio.

Al Hussaini concluiu destacando a necessidade de intensificar a cooperação técnica e a troca de experiências entre os Estados-membros, além de aproveitar plenamente as oportunidades oferecidas pelos projetos conjuntos do Golfo.

Segundo ele, esses esforços são fundamentais para alcançar o crescimento sustentável, garantir a prosperidade de longo prazo para os cidadãos do CCG e fortalecer a posição da região como bloco econômico influente no cenário global.

Durante a reunião, os ministros também trocaram opiniões sobre as prioridades financeiras e econômicas para a próxima fase e discutiram formas de fortalecer a preparação dos países do Golfo para lidar com os desafios regionais e globais, bem como apoiar planos executivos de integração econômica e reforçar o papel do CCG no cenário internacional.