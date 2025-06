Bodour Al Qasimi inaugura exposição "Six Degrees" em Sharjah

SHARJAH, 1º de junho de 2025 (WAM) — A xeica Bodour bint Sultan Al Qasimi, presidente da Universidade Americana de Sharjah (AUS, na sigla em inglês), inaugurou neste domingo (1º/6) a 15ª edição da exposição anual de formatura "Six Degrees", no Parque de Pesquisa, Tecnologia e Inovação de Sharjah (SRTI Park).

Aberta ao público, a mostra reúne os trabalhos de formandos da Faculdade de Arquitetura, Arte e Design (CAAD) da AUS.

A exposição apresenta projetos de diversos cursos da CAAD, incluindo arquitetura, design de interiores, gestão de design, design multimídia, comunicação visual e planejamento urbano. O evento serve como uma importante plataforma de conexão entre os estudantes e representantes dos setores de design e economia criativa dos Emirados.

O reitor da CAAD, Dr. Varkki Pallathucheril, destacou que a exposição representa o ponto culminante da trajetória acadêmica de cada estudante, marcada pela exploração criativa, trabalho em estúdio e desenvolvimento profissional.

Hussain Al Mahmoudi, CEO do SRTI Park, ressaltou o papel do parque como anfitrião da exposição e a importância da iniciativa para a promoção da inovação e o apoio a jovens designers e arquitetos. Segundo ele, o evento demonstra o compromisso com soluções sustentáveis e centradas no ser humano, promovidas por meio da colaboração entre a academia e a indústria.

Como parte da programação, a CAAD realizou sua cerimônia anual de premiação, homenageando 28 estudantes e professores por excelência acadêmica, criatividade, liderança e contribuição à comunidade da AUS.

A edição deste ano conta ainda com uma mostra especial da artista dos Emirados, Drª Najat Makki, artista residente da AUS em 2024–2025. Obras selecionadas desenvolvidas durante sua residência integram o núcleo da exposição, que segue aberta ao público até 8 de junho.