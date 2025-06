Iraque reafirma apoio a consenso político no Líbano

BAGDÁ, 1º de junho de 2025 (WAM) — O primeiro-ministro do Iraque, Mohammed Shia Al Sudani, reafirmou neste domingo (1º/6) o apoio de seu governo ao consenso político interno no Líbano.

Durante entrevista coletiva no Palácio do Governo, em Bagdá, ao lado do presidente libanês Joseph Aoun, que realiza visita oficial ao país, Al Sudani declarou: “O Iraque apoia o consenso político interno no Líbano e condena os contínuos ataques israelenses ao território libanês.”

O premiê iraquiano destacou que a iniciativa do Fundo Árabe, proposta por seu país, recebeu amplo apoio entre os Estados árabes e informou que o Iraque contribuiu com US$ 20 milhões para o Fundo Árabe para a Reconstrução do Líbano.

Por sua vez, o presidente libanês afirmou que o Líbano está comprometido com a preservação da paz civil e com a defesa do princípio da soberania do Estado, sem se envolver em conflitos ou provocar qualquer parte.

Aoun declarou: “Neste momento crítico, devemos todos reafirmar a soberania do Líbano sobre todo o seu território”, sublinhando que a manutenção da paz civil é pilar fundamental para a construção de um Estado justo e forte.