Ministro de Estado dos Emirados se reúne com premiê de São Tomé e Príncipe

SÃO TOMÉ, 1º de junho de 2025 (WAM) — O xeique Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, ministro de Estado, reuniu-se com Américo d’Oliveira dos Ramos, primeiro-ministro de São Tomé e Príncipe, durante visita oficial à capital do país, São Tomé.

Shakhboot bin Nahyan transmitiu a Ramos os cumprimentos do xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, e do xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, além dos votos de progresso e prosperidade ao governo e ao povo de São Tomé e Príncipe. Por sua vez, Américo d’Oliveira dos Ramos retribuiu os desejos.

As duas partes discutiram formas de aprofundar as relações nas áreas de desenvolvimento sustentável e energia, e reafirmaram o compromisso de fortalecer a cooperação bilateral em prol do progresso e da prosperidade de ambos os países e seus povos.