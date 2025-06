Filipinas destacam Emirados como referência global na proteção a trabalhadores migrantes

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) — Hans Leo Cacdac, subsecretário de Bem-Estar e Emprego no Exterior do Departamento de Trabalhadores Migrantes (DMW, na sigla em inglês) das Filipinas, elogiou os Emirados Árabes Unidos como modelo de referência na proteção e cuidado com os direitos trabalhistas.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM) durante a celebração da independência filipina "Kalayaan 2025", realizada em Dubai, Cacdac destacou os esforços do país em garantir a dignidade e o bem-estar dos trabalhadores.

Ele ressaltou a solidez das relações bilaterais, especialmente no que diz respeito à proteção dos migrantes, e demonstrou otimismo quanto ao fortalecimento das parcerias. O subsecretário afirmou que os laços entre os dois países são fortes e que o DMW está comprometido em ampliar a cooperação em benefício dos trabalhadores filipinos nos Emirados. Ele agradeceu o apoio contínuo dos Emirados e enfatizou a importância do diálogo permanente para aprimorar as condições dos trabalhadores migrantes.

A grande celebração contou com a presença do xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência.