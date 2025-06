Compras online na Coreia do Sul sobem 2,5% em abril

SEUL, 2 de junho de 2025 (WAM) — As vendas do comércio eletrônico na Coreia do Sul cresceram 2,5% em abril na comparação anual, impulsionadas principalmente pela alta na demanda por alimentos e serviços relacionados, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (2/6).

O valor das transações online no país totalizou 21,69 trilhões de won (US$ 15,73 bilhões) em abril, um aumento de 535,2 bilhões de won em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com a agência estatal Statistics Korea.

Segundo a agência de notícias Yonhap, o avanço foi liderado pelo forte crescimento da procura por serviços de alimentação, que subiu 13,9% em um ano, atingindo 3,9 trilhões de won.