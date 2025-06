Pesquisadores da NYU Abu Dhabi desenvolvem teste diagnóstico em papel para detecção de doenças infecciosas

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) – Um grupo de cientistas da Universidade de Nova York em Abu Dhabi (NYUAD) desenvolveu um dispositivo diagnóstico inovador, feito em papel, capaz de detectar a COVID-19 e outras doenças infecciosas em menos de 10 minutos, sem necessidade de equipamentos laboratoriais sofisticados ou de pessoal treinado.

Batizado de RCP-Chip (sigla em inglês para Radially Compartmentalized Paper Chip), o dispositivo foi criado por pesquisadores do Laboratório de Microfluídica e Microdispositivos Avançados (AMMLab) da NYUAD. A ferramenta oferece uma solução rápida, acessível e portátil para a triagem de doenças infecciosas em campo.

O RCP-Chip consegue identificar até mesmo vestígios mínimos de material genético viral a partir de uma gota de fluido, com a detecção indicada por uma mudança visível de cor. O funcionamento do teste dispensa eletricidade e aparelhos especiais, exigindo apenas uma fonte de calor moderada em torno de 65 °C — equivalente à temperatura da água morna.

Os resultados da pesquisa estão detalhados no artigo Single-Layer Radially Compartmentalized Paper Chip (RCP-Chip) for Rapid Isothermal Multiplex Detection of SARS-CoV-2 Gene Targets, publicado na revista científica Advanced Sensor Research. O estudo apresenta o desenvolvimento e a validação do chip como uma plataforma diagnóstica rápida e multifuncional, especialmente adequada para regiões com recursos limitados.

“O RCP-Chip foi projetado para causar impacto no mundo real. Ele pode ser adaptado para detectar outras doenças infecciosas, o que o torna uma ferramenta poderosa para a saúde global”, afirmou Mohammad A. Qasaimeh, professor associado de Engenharia Mecânica e Bioengenharia da NYUAD e autor sênior do estudo.

“É um teste rápido, acessível e que dispensa laboratório, capaz de identificar múltiplos alvos genéticos em menos de 10 minutos”, explicou Pavithra Sukumar, assistente de pesquisa na NYUAD e uma das autoras principais do estudo. “O que torna essa tecnologia verdadeiramente transformadora é seu potencial de aplicação prática. Esse teste portátil pode melhorar significativamente a resposta a surtos, permitindo o isolamento, tratamento e controle mais ágeis.”