Crescente Vermelho dos Emirados assina acordo para fornecimento de carne para o Eid no Iêmen

MUKALLA, 2 de junho de 2025 (WAM) – O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) firmou um acordo com uma importante empresa comercial em Al Mukalla para o fornecimento de carne do sacrifício, como parte de sua iniciativa de Eid al-Adha voltada ao apoio a famílias em situação de vulnerabilidade na província de Hadramaut, no Iêmen.

A iniciativa busca aliviar encargos financeiros e levar alegria às famílias durante o feriado religioso, refletindo o compromisso contínuo do ERC com o apoio às comunidades mais necessitadas.

Durante a cerimônia de assinatura, Hamid Rashid Al Shamsi, assessor para Desenvolvimento e Cooperação Internacional e representante do ERC na província de Hadramaut, reafirmou o empenho da entidade em garantir o sucesso do projeto.

Ele explicou que a ação reflete os valores centrais do Crescente Vermelho dos Emirados e tem como objetivo fortalecer os laços de solidariedade social. Destacou ainda que a distribuição da carne trará alívio e felicidade a centenas de famílias, em linha com a tradição dos Emirados Árabes Unidos de compaixão e generosidade, especialmente durante o Eid al-Adha.

As equipes do ERC farão a distribuição da carne em diversos distritos de Hadramaut, com prioridade para famílias em situação de vulnerabilidade, incluindo órfãos, pessoas com renda limitada e indivíduos com deficiência.

A iniciativa integra os esforços humanitários e de assistência contínuos do ERC na região, com foco na melhoria das condições de vida e no fortalecimento dos valores de solidariedade e do espírito de partilha na comunidade.