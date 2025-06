Presidente do Escritório Nacional de Mídia dos Emirados inaugura nova sede do Conselho de Mídia do país na Dubai Internet City

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) — Abdulla bin Mohammed bin Butti Al Hamed, presidente do Escritório Nacional de Mídia e do Conselho de Mídia dos Emirados Árabes Unidos, inaugurou a nova sede do Conselho na Dubai Internet City.

A iniciativa está alinhada à visão do Conselho de promover um ambiente de trabalho flexível e eficiente, que valorize talentos nacionais, atraia especialistas globais e acompanhe a rápida evolução do setor de mídia.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de Mohammed Saeed Al Shehhi, secretário-geral do Conselho de Mídia dos Emirados; Maitha Majed Al Suwaidi, diretora-executiva do Setor de Estratégia e Políticas de Mídia; Abdulla Belhoul, CEO do TECOM Group; Majed Al Suwaidi, diretor-gerente da Dubai Media City; e Ammar Al Malik, vice-presidente executivo de Locação Comercial do TECOM Group.

Al Hamed visitou as instalações do novo escritório, localizado estrategicamente no coração de um dos principais polos de mídia do mundo. A expectativa é que a nova sede fortaleça a capacidade do Conselho de estabelecer parcerias eficazes com instituições líderes e amplie seu papel na antecipação e construção do futuro da mídia com mais eficiência e agilidade.

A nova estrutura também reflete o compromisso do Conselho em desenvolver sua organização institucional para apoiar seus objetivos estratégicos.

Durante um encontro com a equipe do Conselho, Al Hamed afirmou que a nova sede representa a visão de um ambiente regulatório moderno, que incentive o talento nacional, estimule a criatividade e coloque o capital humano no centro do desenvolvimento do setor de mídia.

Ele destacou a importância de manter o ritmo conquistado desde a criação do Conselho e pediu mais empenho na próxima fase, especialmente na implementação de políticas e iniciativas alinhadas ao novo modelo de mídia. Isso inclui legislação e serviços integrados voltados ao aumento da competitividade do setor, promoção do crescimento e criação de oportunidades para o conteúdo local e para novos empreendimentos de mídia.