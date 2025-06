Desafio de Fitness de Dubai será realizado em novembro com nova identidade visual

DUBAI, 2 de junho de 2025 (WAM) — O comitê organizador do Desafio de Fitness de Dubai (DFC, na sigla em inglês) anunciou que a 9ª edição do evento ocorrerá de 1º a 30 de novembro, em consonância com o “Ano da Comunidade” nos Emirados Árabes Unidos.

Na ocasião, também foi apresentada uma nova identidade visual para a iniciativa, celebrando seu impacto transformador na saúde e no bem-estar da população da cidade. O anúncio foi feito durante um encontro especial para agradecer às entidades governamentais, escolas, empresas, parceiros, academias e comunidades locais que contribuíram para o sucesso do evento ao longo dos anos.

Khalfan Belhoul, vice-presidente do Conselho de Esportes de Dubai e CEO da Dubai Future Foundation, abriu a cerimônia expressando gratidão a todos os indivíduos, organizações e parceiros governamentais que contribuíram para a consolidação do DFC. Ele destacou que mais de 13 milhões de pessoas participaram das oito edições anteriores.

Lançado em 2017 pelo xeique Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe herdeiro de Dubai, vice-primeiro-ministro, ministro da Defesa e presidente do Conselho Executivo de Dubai, o DFC reflete sua visão de transformar Dubai em uma das cidades mais ativas do mundo.

Impulsionado por essa liderança, o sucesso contínuo da iniciativa reforça os objetivos da Agenda Econômica de Dubai D33, consolidando a cidade como referência global em negócios e estilo de vida.

Comentando sobre o impacto do DFC, Belhoul afirmou: “Com 2025 declarado como o Ano da Comunidade nos Emirados, estou confiante de que a edição deste ano voltará a reunir amigos, famílias e organizações em torno do objetivo comum de uma vida mais saudável e ativa.”

Ahmed Al Khaja, CEO da Dubai Festivals and Retail Establishment, destacou que o Desafio de Fitness de Dubai tem desempenhado um papel fundamental ao incentivar estilos de vida mais saudáveis e ao avançar na visão da Agenda D33 de fazer de Dubai o melhor lugar para viver, trabalhar e visitar. Ele acrescentou que a nova identidade da marca reflete o espírito dinâmico e o impacto contínuo da iniciativa, que segue promovendo bem-estar e reforçando o prestígio internacional da cidade.

Além da nova identidade visual, foi divulgada a programação principal de 2025, com 30 dias de eventos gratuitos e inclusivos, vilas fitness, centros comunitários, aulas e diversas atividades.

Entre os destaques deste ano está a estreia do Dubai Yoga, evento que encerrará o desafio com uma sessão de ioga ao pôr do sol no dia 30 de novembro.

Eventos tradicionais também estarão de volta, como o Dubai Ride, apresentado pela DP World em 2 de novembro; o Dubai Stand-Up Paddle, nos dias 8 e 9 de novembro; e a Dubai Run, apresentada pela Mai Dubai, no dia 23 de novembro.

A edição de 2024 registrou um recorde de 2.735.158 participantes — um aumento de 14% em relação a 2023. Os dados de 2024 mostram o impacto duradouro do DFC: 18% dos participantes relataram melhora na condição física, 15% perceberam avanços no bem-estar psicológico e 14% disseram ter ganho autoestima e redução da ansiedade.