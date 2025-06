Equipe Emirates-XRG faz história com segundo lugar geral no Giro d’Italia

ROMA, 2 de junho de 2025 (WAM) – Cruzando a linha de chegada em Roma junto ao pelotão, Isaac del Toro encerrou de forma histórica a participação da UAE Team Emirates-XRG no Giro d’Italia 2025. Em sua estreia na competição, o mexicano garantiu o segundo lugar geral e tornou-se o segundo ciclista mais jovem a subir ao pódio na história da prova, além de ser o primeiro de seu país a vencer a classificação de melhor jovem.

Del Toro também entrou para a história como o primeiro mexicano a vestir a Maglia Bianca (camisa branca), somando esse feito à lista de conquistas acumuladas ao longo das últimas três semanas.

Foi uma corrida memorável para o jovem de 21 anos e seus companheiros de equipe da UAE Team Emirates-XRG, que também subiram ao pódio na capital italiana para comemorar a vitória na classificação por equipes.

A equipe emiradense encerra a primeira Grande Volta da temporada com duas vitórias marcantes em etapas, conquistadas por Juan Ayuso e Del Toro. A primeira veio na etapa 7, com Ayuso vencendo a chegada em alto da prova, enquanto o mexicano ficou em segundo lugar. Del Toro venceria sua primeira etapa de Grande Volta na terceira semana de competição.

Ao longo dos 11 dias seguintes, Del Toro demonstrou maturidade e regularidade em um dos palcos mais exigentes do ciclismo mundial, fazendo o México sonhar com seu primeiro título em uma Grande Volta. O jovem ciclista superou inclusive o recorde de Fausto Coppi no Giro de 1940, tornando-se o mais jovem da história a vestir a Maglia Rosa (camisa rosa) por 11 etapas consecutivas.

Com Del Toro no pódio final, Brandon McNulty em nono lugar geral, a vitória por equipes e o sétimo lugar de Filippo Baroncini na última etapa, a UAE Team Emirates-XRG tem muitos motivos para se orgulhar do desempenho desde a Grande Partenza na Albânia até a consagração final em Roma neste domingo.