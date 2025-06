Príncipe herdeiro de Sharjah discute avanços no setor de energia

SHARJAH, 2 de junho de 2025 (WAM) — O xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, príncipe herdeiro, vice-governante de Sharjah e presidente do Conselho de Energia, presidiu na manhã desta segunda-feira (2/6) a segunda reunião do conselho. O encontro, realizado no Gabinete do Governante, contou com a presença do xeique Sultan bin Ahmed bin Sultan Al Qasimi, vice-governante de Sharjah e presidente do Departamento de Petróleo.

O conselho analisou temas centrais da pauta relacionados ao setor energético no emirado. As discussões abordaram estratégias atuais e políticas públicas nos setores de energia e água, além de planos de desenvolvimento voltados ao aumento da capacidade energética, sempre em conformidade com padrões internacionais de sustentabilidade e meio ambiente.

Os membros receberam atualizações sobre os mais recentes avanços no setor de energia e o desempenho das entidades envolvidas. Foram destacados projetos que visam diversificar as fontes de energia, modernizar sistemas e tecnologias segundo normas globais e contribuir para as metas de redução de carbono e neutralidade climática.

O grupo também examinou os resultados de visitas técnicas realizadas recentemente a países de referência em energia e água sustentáveis, com foco na adoção de boas práticas. Foram debatidas ainda propostas de projetos futuros para ampliar o uso de fontes de energia limpa e otimizar os recursos naturais de forma ambientalmente responsável.

Também participaram da reunião o xeique Mohammed bin Ahmed Al Qasimi, vice-presidente do Departamento de Petróleo; Saeed Al Suwaidi, presidente da Autoridade de Eletricidade, Água e Gás de Sharjah; e Hatem Diab Al Mousa, secretário-geral do Conselho de Energia.