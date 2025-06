Air Arabia Abu Dhabi inaugura voo para Yerevan

ABU DHABI, 2 de junho de 2025 (WAM) – A Air Arabia Abu Dhabi, primeira companhia aérea de baixo custo da capital dos Emirados Árabes Unidos, celebrou o lançamento de seu voo inaugural para Yerevan, na Armênia, ampliando ainda mais sua rede de destinos a partir de Abu Dhabi.

Para marcar a ocasião, uma cerimônia foi realizada no Aeroporto Internacional Zayed antes da decolagem, com a presença de Karen Grigoryan, embaixador da República da Armênia nos Emirados, além de autoridades da companhia aérea e do aeroporto.

Na chegada ao Aeroporto Internacional de Zvartnots, em Yerevan, a aeronave foi recepcionada com o tradicional arco de água, saudando o início do novo serviço que conecta os Emirados Árabes Unidos à Armênia.

“O lançamento deste novo voo direto para Yerevan representa mais um passo no nosso compromisso de ampliar a conectividade internacional a partir de Abu Dhabi”, afirmou Adel Al Ali, CEO do Grupo Air Arabia. “Essa rota não só oferece aos nossos clientes mais opções de viagem a preços acessíveis, como também fortalece os laços entre os Emirados e a Armênia, promovendo o intercâmbio cultural e incentivando o turismo e os negócios.”