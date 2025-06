Sul-coreanos vão às urnas para eleger novo presidente

SEUL, 3 de junho de 2025 (WAM) — Os eleitores da Coreia do Sul começaram a votar nesta terça-feira (03/06) na 21ª eleição presidencial do país, em uma disputa principal entre Lee Jae-myung, do liberal Partido Democrático, e Kim Moon-soo, do conservador Partido do Poder Popular.

A votação ocorre exatamente seis meses após o ex-presidente Yoon Suk Yeol declarar lei marcial em uma medida surpresa que resultou em sua saída do cargo. O novo presidente assumirá imediatamente, sem período de transição.

Segundo a agência Yonhap, com base em dados da Comissão Nacional de Eleições (NEC, na sigla em inglês), a participação dos eleitores superou os 60% sete horas após o início da votação, incluindo os votos antecipados.

Dos 44,39 milhões de eleitores aptos em todo o país, 27,56 milhões já haviam votado até as 13h desta terça-feira. A votação teve início às 6h em 14.295 seções eleitorais distribuídas por todo o território sul-coreano.