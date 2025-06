EGA testa nova tecnologia vestível no programa anual “Beat the Heat”

ABU DHABI, 3 de junho de 2025 (WAM) – A Emirates Global Aluminium (EGA) anunciou a introdução de uma nova tecnologia vestível de segurança no programa anual Beat the Heat, voltado à prevenção de doenças relacionadas ao calor entre trabalhadores industriais durante o verão intenso dos Emirados Árabes Unidos.

A exposição ao calor é um risco para qualquer pessoa que trabalhe ao ar livre nos meses mais quentes do ano no país e pode ser fatal se não for tratada. Os processos industriais da EGA geram calor adicional e operam de forma contínua, o que exige atividades externas 24 horas por dia durante todo o verão. A EGA é referência mundial no combate a doenças causadas pelo calor, sem registrar nenhum caso desde 2021.

Desde 2022, a empresa vem testando tecnologias vestíveis para monitorar indicadores críticos de saúde no período de verão. O novo equipamento foi desenvolvido para ambientes industriais desafiadores, como fundições, e oferece melhorias em localização, conectividade e transmissão contínua de dados em tempo real, acessíveis por supervisores e equipes médicas da EGA.

Os dispositivos emitem alertas automáticos de pausas para descanso e retomada do trabalho, caso a temperatura corporal ultrapasse o limite seguro estabelecido.

O Beat the Heat é um programa abrangente da EGA, realizado anualmente durante todo o verão, para combater o estresse térmico ocupacional e eliminar casos de doenças causadas pelo calor. A iniciativa, que já ultrapassa uma década de existência, busca conscientizar os trabalhadores sobre os sinais iniciais de exaustão térmica e capacitá-los a agir antes que a condição se agrave.

Neste ano, a EGA também instalou unidades de resfriamento corporal em seus centros médicos e em áreas operacionais específicas em Jebel Ali e Al Taweelah. Os trajes de resfriamento permitem reduzir rapidamente e de forma não invasiva a temperatura corporal, auxiliando em situações de emergência.

“Doenças causadas pelo calor representam um desafio sério em nossa região. Na EGA, nosso objetivo a cada verão é envolver todos para garantir zero ocorrências desse tipo em nossas operações — e temos um histórico consistente de sucesso”, afirmou Abdulnasser bin Kalban, CEO da EGA. “A tecnologia tem potencial para tornar nosso programa Beat the Heat ainda mais eficaz.”

A campanha inclui testes de hidratação antes e durante os turnos, pausas programadas para resfriamento, acesso a chuveiros frios e zonas de descanso em todas as unidades da EGA. Trabalhadores e contratados também contam com cabines de resfriamento, estações de água potável, máquinas de gelo e unidades móveis de ar-condicionado para se manterem frescos e hidratados ao longo do dia.