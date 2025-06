Embaixador dos Emirados Árabes Unidos apresenta credenciais ao presidente do Equador

QUITO, 3 de junho de 2025 (WAM) – Ibrahim Salem Al Alawi apresentou suas credenciais como embaixador extraordinário e plenipotenciário não residente dos Emirados Árabes Unidos à República do Equador ao presidente Daniel Noboa, durante reunião realizada no Palácio de Carondelet, na capital equatoriana, Quito.

Al Alawi transmitiu as saudações do presidente dos Emirados, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; do vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; e do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, além de seus votos de progresso e prosperidade ao governo e ao povo do Equador.

Noboa retribuiu os desejos e desejou sucesso ao embaixador Al Alawi em sua missão de fortalecer as relações bilaterais em diversas áreas. Afirmou que o Equador está disposto a oferecer todo o apoio necessário para o cumprimento de suas funções.

Al Alawi, por sua vez, expressou orgulho em representar os Emirados Árabes Unidos no Equador e destacou seu compromisso em ampliar os laços entre os dois países em várias frentes.

Durante o encontro, as partes discutiram áreas de cooperação entre os países e exploraram formas de reforçar as relações para atender aos interesses e aspirações de ambos os países e povos.