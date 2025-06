Mansour bin Zayed chega ao Kuwait em visita oficial

KUWAIT, 3 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, chegou nesta terça-feira (03/06) ao Kuwait para uma visita oficial. Ao desembarcar no Aeroporto Internacional do Kuwait, o xeique Mansour foi recebido pelo primeiro-ministro do país, xeique Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, além de diversos xeiques, ministros e altas autoridades.

A delegação que acompanha o xeique Mansour inclui: o xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e da Convivência; Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais, ministro da Saúde e da Prevenção e ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal; Suhail bin Mohammed Al Mazrouei, ministro de Energia e Infraestrutura; Dr. Sultan bin Ahmed Al Jaber, ministro da Indústria e Tecnologia Avançada; Shamma bint Sohail Faris Al Mazrui, ministra do Empoderamento Comunitário; Sarah bint Yousif Al Amiri, ministra da Educação; Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi, ministro da Justiça; Mohamed Hassan Al Suwaidi, ministro do Investimento; Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado; Khaldoon Khalifa Al Mubarak, presidente da Autoridade de Assuntos Executivos; Jassem Mohammed Al Zaabi, presidente do Departamento de Finanças de Abu Dhabi; Dr. Matar Hamed Al Neyadi, embaixador dos Emirados no Kuwait; o general Khalifa Hareb Al Khaili, subsecretário do Ministério do Interior; e outras autoridades.