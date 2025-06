Emirados Árabes Unidos e OMS lançam iniciativa humanitária para combater desnutrição entre mulheres e crianças na Ilha de Socotra

ILHA DE SOCOTRA, 3 de junho de 2025 (WAM) – Como parte da parceria estratégica entre os Emirados Árabes Unidos e a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Fundação Khalifa bin Zayed Al Nahyan para Obras Humanitárias lançou uma iniciativa humanitária para combater a desnutrição entre crianças e mulheres na Ilha de Socotra, no Iêmen.

A iniciativa reflete o compromisso dos Emirados em ajudar países de todo o mundo a fortalecer seus sistemas de saúde. O objetivo é enfrentar os desafios críticos de saúde na ilha, onde a insuficiência nutricional, especialmente entre crianças, é uma das principais preocupações.

Relatórios internacionais apontam que a taxa de desnutrição aguda global (GAM, na sigla em inglês) na ilha chegou a 10,9%, enquanto a taxa de desnutrição aguda severa (SAM) atinge 1,6% entre crianças menores de cinco anos. Globalmente, taxas de GAM entre 10% e 14% são classificadas como graves, e taxas de SAM acima de 1% são consideradas alarmantes.

Mohamed Haji Al Khouri, diretor-geral da fundação, destacou a responsabilidade humanitária e global dos Emirados em contribuir para o desenvolvimento de comunidades e o aprimoramento de serviços críticos de saúde. "Essa ação decorre do legado humanitário duradouro do xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan e da liderança do presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Estamos determinados a enfrentar de forma eficaz os desafios alimentares e de saúde enfrentados por mulheres e crianças em Socotra, em colaboração com a OMS", afirmou.

Al Khouri explicou que a Fundação Khalifa, vinculada à Erth Zayed Philanthropies, atuará com a OMS para desenvolver soluções adequadas aos desafios nutricionais e de saúde com base em um novo levantamento de dados atualizados.

“A iniciativa conjunta visa reduzir a mortalidade materna e infantil causada pela desnutrição por meio de um plano de ação abrangente com duração de dois anos. A meta é ampliar os serviços de cuidado materno, infantil e neonatal, além de melhorar a preparação para emergências e a resposta a epidemias”, acrescentou.

A representante interina da OMS no Iêmen, Dra. Ferima Coulibaly-Zerbo, declarou: “Esse esforço conjunto reflete nossa visão compartilhada de construir sistemas de saúde resilientes no Iêmen. Junto aos Emirados e às autoridades nacionais, estamos atuando para atender às necessidades urgentes e lançar as bases para a segurança sanitária de longo prazo na ilha. Por meio dessa parceria, a OMS e os Emirados buscam desenvolver sistemas de saúde mais fortes, responsivos e equitativos para atender à população de Socotra e contribuir para um Iêmen mais saudável e resiliente.”

A iniciativa integra as atividades conjuntas de ajuda humanitária entre os Emirados Árabes Unidos e a OMS no Iêmen, voltadas ao fornecimento urgente de alimentos e à contenção do agravamento da situação nutricional e de saúde em diversos grupos populacionais. O projeto também fortalecerá a infraestrutura de saúde em Socotra por meio da capacitação de equipes médicas, do fornecimento de medicamentos e da criação de mecanismos de preparação para emergências.

Além disso, a iniciativa busca implementar soluções sustentáveis para combater a desnutrição, garantir a segurança alimentar, promover a conscientização comunitária e aprimorar a vigilância epidemiológica, permitindo intervenções médicas mais eficazes com base em avaliações e estudos contínuos.