Emirates e Air China assinam memorando para ampliar parceria estratégica

DUBAI, 3 de junho de 2025 (WAM) – A Emirates e a Air China assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para estabelecer um marco estratégico com o objetivo de expandir a atual cooperação recíproca de interline entre as duas companhias aéreas.

A assinatura ocorreu durante a 81ª Assembleia Geral Anual da IATA (AGM) e a Cúpula Mundial do Transporte Aéreo (WATS), realizada em Nova Délhi.

O acordo foi firmado por Adnan Kazim, vice-presidente e diretor comercial da Emirates, e Yan Fei, vice-presidente sênior e diretor comercial da Air China, acompanhados por executivos seniores de ambas as companhias.

Adnan Kazim destacou: “Nossa parceria com a Air China começou há 26 anos, e cerca de 18 mil clientes da Emirates já se beneficiaram da conectividade ampliada oferecida por meio do nosso acordo de interline. Com base nesse sucesso, anunciamos recentemente o lançamento de voos para duas novas cidades chinesas — Shenzhen e Hangzhou — o que reforçará nossas operações no Leste Asiático.”

Yan Fei afirmou: “A Air China valoriza profundamente a cooperação com a Emirates. A assinatura deste memorando é um marco importante para o aprofundamento da parceria entre as duas companhias.”

Com base no acordo, Emirates e Air China estudarão a implementação de um acordo recíproco de compartilhamento de voos (codeshare) em rotas selecionadas de suas redes. Isso permitirá que ambas coloquem seus códigos em voos operados pela parceira, tanto nas rotas principais entre China e Emirados Árabes Unidos quanto em destinos além de Pequim e Dubai.

As companhias também desenvolverão uma estrutura de cooperação nas operações de carga e nos programas de fidelidade, ampliando a proposta de valor tanto para passageiros quanto para clientes corporativos.

Para garantir conexões mais integradas, Emirates e Air China estudarão a coordenação de horários de voos e o ajuste dos tempos mínimos de conexão. Uma vez implementadas, essas medidas permitirão aos clientes reservar itinerários com um único bilhete, além de ampliar o acesso a salas VIP em novos e atraentes destinos.

Além da cooperação comercial, as duas empresas planejam trocar boas práticas em áreas como gestão de receita, análise de dados, digitalização, gestão de marca e combustíveis sustentáveis para aviação (SAF), por meio de programas conjuntos de intercâmbio de conhecimento e visitas técnicas.

A partir de 30 de julho, a Emirates passará a operar 49 voos semanais para a China continental, incluindo dois voos diários para Pequim e Xangai, além de frequências diárias para Cantão (Guangzhou), Shenzhen e Hangzhou.