Presidente do Parlamento Árabe parabeniza Bahrein por vaga não permanente no Conselho de Segurança da ONU

CAIRO, 3 de junho de 2025 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, parabenizou o Bahrein pela eleição a uma vaga não permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas para o biênio 2026–2027.

Em comunicado divulgado nesta terça-feira (3/06), Al Yamahi afirmou que essa conquista reflete a política externa equilibrada e baseada em princípios adotada pelo Bahrein sob a liderança do rei Hamad bin Isa Al Khalifa.

Ele desejou sucesso ao Bahrein no cumprimento de suas responsabilidades no Conselho de Segurança, de forma a promover a justiça, a paz e o desenvolvimento sustentável, além de apoiar as causas árabes e as aspirações dos povos da região e do mundo.