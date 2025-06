SEUL, 4 de junho de 2025 (WAM) — Lee Jae-myung, do Partido Liberal Democrático, tomou posse como presidente da Coreia do Sul nesta quarta-feira (04/06), informou a agência de notícias Yonhap.

Lee venceu a eleição com 49,42% dos votos, superando seu rival conservador do Partido do Poder do Povo, Kim Moon-soo, que obteve 41,15%.