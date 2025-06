Associação Amigos dos Diabéticos encerra programa de conscientização Super-herói

SHARJAH, 4 de junho de 2025 (WAM) – A Associação Amigos dos Diabéticos, dedicada à promoção da saúde e do bem-estar, concluiu recentemente o programa de conscientização “Super-herói”, voltado à educação de crianças e adolescentes sobre o diabetes.

O evento de encerramento ocorreu no Complexo Educacional Zayed, em Al Rahmania, Sharjah, e contou com a presença de autoridades, parceiros e participantes do programa. A iniciativa foi realizada em parceria com o Ministério da Educação e a Autoridade de Educação Privada de Sharjah.

Entre os presentes estavam Khawla Al Haj, presidente da associação, e Iman Rashid Saif, diretora-geral do Departamento de Promoção da Saúde, além de diretores de escolas. Em sua 13ª edição, o programa foi desenvolvido ao longo do ano letivo, com início em setembro de 2024. A iniciativa envolveu estudantes, pais e professores, com a participação de 70 escolas públicas e privadas de Sharjah. Mais de 55 mil alunos foram beneficiados.

Para promover hábitos saudáveis, a associação organizou 1.642 oficinas em escolas, além de exposições de saúde, visitas de campo e competições educativas com foco na conscientização. Os estudantes demonstraram seu conhecimento sobre o tema por meio de 205 projetos criativos, avaliados por especialistas.

Segundo Khawla Al Haj, o programa “Super-herói” busca promover conscientização, aceitação e apoio às crianças com diabetes. O objetivo é empoderar os estudantes, ao mesmo tempo em que se cultiva uma cultura de prevenção e inclusão no ambiente escolar.

A cerimônia foi encerrada com a homenagem a 51 alunos de destaque e 12 escolas que participaram da iniciativa.