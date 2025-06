Presidente dos Emirados Árabes Unidos determina perdão de cerca de US$ 38 milhões em dívidas de cidadãos do país

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — Em cumprimento às diretrizes do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e com acompanhamento do vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, Mansour bin Zayed Al Nahyan, o Fundo de Liquidação de Dívidas em Atraso perdoou dívidas de 222 cidadãos, incluindo aposentados e beneficiários de apoio social, que somam mais de AED 139,879 milhões (cerca de US$ 38 milhões).

Em nota, o fundo afirmou que a iniciativa reflete a visão da liderança do país de facilitar a vida dos cidadãos e garantir a eles um padrão de vida digno e estável. A medida também contribui para o desenvolvimento social, ao aliviar encargos financeiros, apoiar aposentados e beneficiários de programas sociais e fortalecer a estabilidade familiar.

Alinhada à estratégia nacional dos Emirados Árabes Unidos para o desenvolvimento sustentável, a iniciativa destaca o compromisso com a coesão social e a prosperidade, com atenção especial àqueles que serviram ao país e aos segmentos mais vulneráveis da sociedade.

Com foco na estabilidade financeira e social, a medida irá quitar mais de AED 86,476 milhões (US$ 23,5 milhões) em dívidas de 132 aposentados e perdoar mais de AED 53,403 milhões (US$ 14,5 milhões) de 90 cidadãos beneficiários de apoio social.

A nota ainda enfatizou que a iniciativa representa o compromisso do presidente Mohamed bin Zayed Al Nahyan em aliviar os encargos financeiros da população, assegurar uma vida digna aos emiradenses, promover o bem-estar social e reforçar os valores de solidariedade que caracterizam a sociedade do país.