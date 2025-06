EGA avalia oportunidades para desenvolver projetos relacionados à bauxita em Gana

ABU DHABI, 4 de junho de 2025 (WAM) — A Emirates Global Aluminium (EGA) anunciou a assinatura de um acordo com a Ghana Integrated Aluminium Development Corporation (GIADEC) para explorar oportunidades de desenvolvimento de projetos ligados à bauxita na República de Gana.

O país africano possui mais de 900 milhões de toneladas em reservas conhecidas de bauxita, distribuídas em um grande e dois pequenos depósitos. Atualmente, Gana produz cerca de 1,5 milhão de toneladas do minério por ano.

Pelo acordo, EGA e GIADEC irão estudar possibilidades de estabelecer contratos de fornecimento de longo prazo e colaborar em projetos de infraestrutura ferroviária e portuária, com o objetivo de expandir a produção do minério.

Abdulnasser bin Kalban, CEO da EGA, afirmou que a iniciativa está alinhada com a estratégia da empresa de diversificar suas fontes de suprimento na cadeia de alumínio. “Isso está em sintonia com a meta da EGA de diversificar nossas fontes de matéria-prima à medida que ampliamos nossa produção de metal, inclusive nos Estados Unidos, onde estamos avançando com os planos de construir uma planta de produção de alumínio primário, anunciada durante a recente visita de Estado do presidente Trump aos Emirados”, disse.

“A EGA pretende dobrar sua produção de bauxita nos próximos anos e está avaliando diversas oportunidades ao redor do mundo — e Gana está entre elas”, concluiu Kalban.