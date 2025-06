Equipe de Abu Dhabi bate recorde mundial na tradicional corrida Pavia–Veneza, na Itália

VENEZA, 4 de junho de 2025 (WAM) — A Equipe de Abu Dhabi de Motonáutica alcançou um marco histórico nos esportes náuticos ao estabelecer um novo recorde mundial na corrida Pavia–Veneza, a mais longa prova fluvial de motonáutica do mundo. O feito foi conquistado pelo veterano piloto italiano Guido Cappellini, que conduziu o barco da equipe em uma performance recorde.

A corrida teve início na cidade de Pavia, no norte da Itália, seguindo o curso do rio Pó — o mais extenso do país — até chegar à cidade costeira de Veneza, em um percurso de aproximadamente 415 quilômetros.

Cappellini completou o trajeto em 1 hora, 41 minutos e 54 segundos, com uma velocidade média impressionante de 207,26 km/h. O tempo superou o recorde anterior de 203,34 km/h, estabelecido em 2005 pelo também italiano Dino Zantelli.

O resultado reforça o prestígio da carreira de Cappellini, considerado um dos maiores nomes da motonáutica mundial. Desde que ingressou na Equipe de Abu Dhabi, o piloto coleciona títulos e conquistas internacionais.

A corrida Pavia–Veneza é uma das mais antigas e respeitadas da Europa, exigindo habilidades excepcionais de navegação e controle por conta de seus desafios naturais, como correntes fortes e curvas acentuadas ao longo do rio.

A conquista fortalece ainda mais o legado dos Emirados Árabes Unidos no cenário esportivo internacional e destaca o compromisso da Equipe de Abu Dhabi em elevar o nome do país nas competições globais.