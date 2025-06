KUWAIT, 4 de junho de 2025 (WAM) — O preço do petróleo bruto do Kuwait subiu 37 centavos na terça-feira (03/06), chegando a US$ 64,93 por barril, ante os US$ 64,56 registrados no dia anterior, informou a Kuwait Petroleum Corporation.

Os contratos futuros do Brent recuaram 23 centavos, sendo negociados a US$ 65,40 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) caiu 25 centavos, para US$ 63,16 por barril, segundo a agência de notícias oficial do Kuwait (KUNA).