Emirados destacam ações pioneiras contra a poluição plástica, diz ministra do Meio Ambiente

DUBAI, 5 de junho de 2025 (WAM) — A ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Amna bint Abdullah Al Dahak, afirmou que o país continua avançando com iniciativas pioneiras para reduzir a poluição causada pelo plástico, tanto em nível nacional quanto global.

Em declaração por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado anualmente em 5 de junho, a ministra reafirmou o compromisso dos Emirados com a preservação ambiental, inspirada pela visão do fundador da nação, xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, que reconheceu a ligação direta entre um meio ambiente saudável e uma sociedade próspera.

“Os Emirados Árabes Unidos seguem firmes na missão de proteger nosso patrimônio natural. Enxergamos um futuro com ecossistemas saudáveis e a vida protegida em terra e no mar — um legado que estamos construindo coletivamente como sociedade”, declarou.

Neste ano, o Dia Mundial do Meio Ambiente convoca a comunidade internacional a agir contra a poluição plástica, um desafio urgente que exige atenção imediata e esforços conjuntos. Em resposta a esse problema, os Emirados estão implementando um sistema abrangente para garantir o gerenciamento adequado e eficaz dos produtos plásticos.

A partir de 1º de janeiro de 2026, segundo a ministra, entrará em vigor a proibição total de importação, produção e comercialização de produtos plásticos descartáveis no país. A medida dá continuidade à estratégia iniciada em 2024 com o banimento das sacolas plásticas, e reforça o compromisso com a preservação ambiental, buscando um modelo em que o desperdício e a poluição sejam eliminados desde a origem.

Como parte do esforço global, Amna Al Dahak destacou a iniciativa Clean Rivers, da organização filantrópica Erth Zayed, que atua no combate à poluição plástica em rios por meio do engajamento comunitário e soluções inovadoras para garantir cursos d’água livres de resíduos.

A ministra explicou ainda que a Política Nacional de Economia Circular dos Emirados é um dos pilares dessa transformação, promovendo o uso eficiente de recursos em setores como infraestrutura verde, transportes, indústria e produção e consumo de alimentos de forma responsável.

“A política dá prioridade à redução de resíduos plásticos e ao incentivo de soluções sustentáveis para embalagens e reciclagem. Também estamos fortemente empenhados na gestão de resíduos perigosos e na redução do uso de plástico em todos os níveis”, afirmou.

Amna Al Dahak fez ainda um apelo à população para participar ativamente da mudança: “Cada um de nós, como membro responsável da comunidade, pode desempenhar um papel fundamental ao se comprometer com a eliminação do plástico desnecessário em nosso cotidiano”, disse. “Vamos ser agentes de transformação, liderando um movimento por comunidades saudáveis e um meio ambiente resiliente e vibrante. Vamos proteger a terra e o mar que sustentam nossas vidas — por nós, por nossos entes queridos e pelas futuras gerações.”

A ministra concluiu convocando um olhar renovado para os ecossistemas que sustentam a vida, lembrando que o tema deste ano, Combata a Poluição Plástica, é um chamado à ação para toda a sociedade: “Juntos, podemos construir um futuro mais verde e promissor para todos.”