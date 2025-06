Emirados Árabes Unidos e Brasil discutem cooperação parlamentar

BRASÍLIA, 5 de junho de 2025 (WAM) — O presidente da Comissão de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal dos Emirados Árabes Unidos, Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se com Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, à margem do 11º Fórum Parlamentar do Brics, em Brasília.

Durante o encontro, as partes discutiram formas de fortalecer as relações bilaterais e abordaram diversos temas de interesse comum.

Os dois lados destacaram a importância de ampliar a cooperação parlamentar e de aprofundar o impulso crescente da parceria estratégica entre os dois países, especialmente nas áreas econômica e de investimentos.

Também participaram da reunião a integrante do Conselho Nacional Federal, Sara Falaknaz, e o embaixador dos Emirados no Brasil, Saleh Al Suwaidi.