Príncipe herdeiro de Abu Dhabi aprova pacote de benefícios habitacionais de US$ 1,26 bi antes do Eid Al Adha, por determinação do presidente dos Emirados

ABU DHABI, 5 de junho de 2025 (WAM) — Por determinação do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, na qualidade de governante de Abu Dhabi, o príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, aprovou um pacote de benefícios habitacionais no valor de 4,62 bilhões de dirhams (cerca de US$ 1,26 bilhão), que beneficiará 3.052 cidadãos emiradenses.

O pacote inclui empréstimos habitacionais no valor de 4,4 bilhões de dirhams (US$ 1,2 bilhão) destinados a 2.862 cidadãos, além da isenção de pagamento de empréstimos no total de 212 milhões de dirhams (US$ 57,7 milhões) para 190 cidadãos, entre aposentados de baixa renda e beneficiários de cidadãos falecidos.

A liberação do segundo pacote habitacional de 2025 ocorre às vésperas do Eid Al Adha e reflete o compromisso contínuo da liderança com o desenvolvimento abrangente, o bem-estar e a estabilidade das famílias emiradenses, permitindo que contribuam ativamente com o progresso nacional. A iniciativa também está alinhada com os objetivos do “Ano da Comunidade” nos Emirados, que visam fortalecer a coesão social e a solidariedade comunitária.

Com isso, o valor total dos benefícios habitacionais concedidos em Abu Dhabi em 2025 chega a 11,38 bilhões de dirhams (US$ 3,1 bilhões).

Mohamed Ali Al Shorafa, presidente do Conselho de Administração da Autoridade Habitacional de Abu Dhabi, afirmou: “O novo pacote de benefícios habitacionais reflete o compromisso da liderança em empoderar os cidadãos por meio da oferta de moradias de qualidade, que promovem a estabilidade familiar e elevam a qualidade de vida. Aproveitamos a ocasião para expressar nossa profunda gratidão ao presidente xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan e ao príncipe herdeiro xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan pelo apoio contínuo ao setor habitacional e pela promoção de uma sociedade próspera e coesa.”

Hamad Hareb Al Muhairi, diretor-geral da Autoridade Habitacional de Abu Dhabi, acrescentou que o segundo pacote habitacional de 2025 evidencia a visão estratégica da liderança para construir um futuro próspero, com melhoria da qualidade de vida e soluções habitacionais sustentáveis que atendam às necessidades e aspirações dos cidadãos emiradenses. "O generoso apoio do presidente xeique Mohamed bin Zayed e príncipe herdeiro xeique Khaled reafirma o compromisso com a estabilidade familiar e social e com uma vida plena para as famílias do país”, destacou.

O pacote de benefícios habitacionais sucede a recente aprovação de um subsídio adicional de apoio comunitário de 250 mil dirhams (US$ 68 mil) para beneficiários de empréstimos habitacionais existentes, incluindo a redução de até 50% nas parcelas mensais dos financiamentos, além de uma série de outros serviços e facilidades.