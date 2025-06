Presidente dos Emirados Árabes Unidos troca cumprimentos de Eid Al Adha com líderes da região

ABU DHABI, 5 de junho de 2025 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trocou cumprimentos pela Festa do Sacrifício (Eid Al Adha) em conversas telefônicas com o emir do Kuwait, xeique Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah; com o rei Hamad bin Isa Al Khalifa, do Bahrein; e com o rei Abdullah 2º, da Jordânia.

Durante os telefonemas, os líderes expressaram votos mútuos de saúde, felicidade e prosperidade, além de orações para que a ocasião traga bênçãos contínuas a seus povos, com paz duradoura, estabilidade e progresso para seus países.

Os chefes de Estado também manifestaram esperança por estabilidade e prosperidade para as nações muçulmanas e para a comunidade internacional como um todo.