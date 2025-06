Príncipe herdeiro de Abu Dhabi envia saudações pelo Eid Al Adha a autoridades dos Emirados

ABU DHABI, 5 de junho de 2025 (WAM) — O príncipe herdeiro de Abu Dhabi e presidente do Conselho Executivo do emirado, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, parabenizou o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; os membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados; e o vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan, pela celebração da Festa do Sacrifício (Eid Al Adha).

O xeique Khaled desejou a todos saúde contínua, bem-estar, prosperidade e felicidade nesta ocasião sagrada. Ele também enviou saudações calorosas aos príncipes herdeiros, vice-governantes, ao povo dos Emirados Árabes Unidos e às nações árabes e islâmicas, pedindo a Deus que os dias abençoados tragam bondade, paz e prosperidade para todos, além de progresso e desenvolvimento contínuos para os Emirados, seus cidadãos e residentes.

O príncipe herdeiro ainda expressou votos de estabilidade e mais prosperidade para o mundo árabe e islâmico.