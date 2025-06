Presidente dos Emirados Árabes Unidos realiza oração de Eid al-Adha na Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi

ABU DHABI, 6 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, realizou a oração da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha) na Grande Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi.

O vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; o príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Suroor bin Mohammed Al Nahyan; xeique Nahyan bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Fundação Zayed de Caridade e Assistência Humanitária; o tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, vice-primeiro-ministro e ministro do Interior; xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o ministro das Relações Exteriores e vice-primeiro-ministro, xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan; o vice-presidente do Conselho da Fundação Zayed bin Sultan Al Nahyan de Caridade e Assistência Humanitária, xeique Omar bin Zayed Al Nahyan; o presidente do Conselho da Organização Zayed para Pessoas com Deficiência (ZHO), xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan; o conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Sultan bin Khalifa Al Nahyan; xeique Theyab bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para o Desenvolvimento e Assuntos dos Heróis Caídos; xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; xeique Zayed bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; xeique Zayed bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan; xeique Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, ministro da Tolerância e Coexistência; xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoun Al Nahyan, conselheiro do presidente dos Emirados Árabes Unidos; além de vários xeiques, autoridades e fiéis, participaram da cerimônia.

O sermão do Eid, intitulado ‘Nosso Eid é Devoção’, foi proferido por Dr. Khalifa Al Dhaheri, reitor da Universidade Mohamed bin Zayed de Ciências Humanas. Em seu sermão, Dr. Al Dhaheri destacou o profundo valor da devoção, explorando seu significado, formas e importância. Ele a descreveu como um princípio espiritual e nacional que tem grande relevância durante o Eid e no ambiente da peregrinação (Hajj), uma jornada definida pela sinceridade de propósito e devoção profunda.

Al Dhaheri explicou que a verdadeira devoção é marcada pela pureza de intenção e pela integridade de ação. Sua forma mais elevada, disse ele, é a devoção a Deus, uma qualidade profundamente enraizada no interior de cada ser, que está no coração da adoração, fortalece a proximidade espiritual e abre o caminho para a aceitação divina.

O reitor da Universidade Mohamed bin Zayed de Ciências Humanas também ressaltou que uma das expressões mais nobres de devoção é em relação à pátria. Aqueles que são verdadeiramente devotados à sua terra natal a servem fielmente, protegem sua reputação, cumprem suas leis, preservam seu patrimônio e valores, se orgulham de seu legado e buscam promover sua prosperidade enquanto salvaguardam suas conquistas. Ele continuou, dizendo que a devoção também deve ser refletida em nossos relacionamentos com a família e a comunidade. Quando cada pessoa se dedica à sua família, esse cuidado e responsabilidade se estendem para fora, ajudando a construir uma sociedade coesa e compassiva.

Al Dhaheri concluiu encorajando os fiéis a fazerem do Eid uma celebração de devoção à fé, à nação e uns aos outros. A devoção, disse ele, traz aceitação na adoração, lealdade e serviço à pátria, compaixão nas famílias e excelência no trabalho.

Após a oração, o presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trocou cumprimentos de Eid com os outros fiéis. Em seguida, uniu-se aos xeiques presentes para recitar a Surata Al-Fatiha pela alma do falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, pedindo a Deus que lhe conceda misericórdia e um lugar no Paraíso.