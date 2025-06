Governante de Sharjah realiza oração da Festa do Sacrifício na Mesquita de Sharjah

SHARJAH, 6 de junho de 2025 (WAM) – O governante de Sharjah, xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo, realizou a oração da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha) na Mesquita de Sharjah.

Acompanhando o xeique Dr. Sultan estavam o príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi, além de diversos xeiques e autoridades de alto escalão.

O sermão da Festa do Sacrifício foi conduzido pelo xeique Dr. Salem Al Doubi, que refletiu sobre o impacto e o valor profundo da sinceridade — tanto no plano espiritual quanto no nacional. Ele destacou ainda a importância da dedicação à pátria, demonstrada por meio do serviço eficiente, da preservação da reputação nacional, do respeito às leis e do apreço pelos costumes e tradições.

Al Doubi fez orações pedindo a Deus que continue a conceder ocasiões de alegria aos Emirados Árabes Unidos, mantendo a paz e a segurança no país. Também rezou pela liderança, pelo povo e pelos residentes dos Emirados, pedindo que todos sejam abençoados com saúde e bem-estar.