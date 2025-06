Governante de Ras al-Khaimah realiza oração de Eid al-Adha no grande musalla de Khuzam

RAS AL-KHAIMAH, 6 de junho de 2025 (WAM) – O xeique Saud bin Saqr Al Qasimi, governante de Ras al-Khaimah e membro do Conselho Supremo, realizou a oração da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha) no Eid Grand Musalla de Khuzam.

Acompanhando o xeique Saud estavam o príncipe herdeiro de Ras al-Khaimah, xeique Mohammed bin Saud bin Saqr Al Qasimi, além de diversos xeiques, chefes e diretores de departamentos federais e locais.

Após a oração, o governante de Ras al-Khaimah trocou cumprimentos de Eid com os presentes.