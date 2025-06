Presidente dos Emirados Árabes Unidos troca cumprimentos de Eid al-Adha com líderes mundiais

ABU DHABI, 6 de junho de 2025 (WAM) – O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, trocou cumprimentos por telefone com o emir do Qatar, xeique Tamim bin Hamad Al Thani; o príncipe herdeiro e primeiro-ministro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud; o rei Mohammed VI do Marrocos; e o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian.

Durante as conversas, os líderes trocaram votos de felicidades, expressando o desejo de que a ocasião traga bênçãos, prosperidade e paz para seus povos e países. Também manifestaram esperança por segurança, estabilidade e bem-estar contínuos para as nações muçulmanas e para o mundo inteiro.