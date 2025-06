Governante de Sharjah continua recebendo cumprimentos pelo Eid al-Adha

SHARJAH, 7 de junho de 2025 (WAM) – O governante de Sharjah, xeique Dr. Sultan bin Mohammed Al Qasimi, membro do Conselho Supremo, continuou a receber grupos de pessoas que foram ao Palácio Al Badi’ para apresentar seus cumprimentos por ocasião da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha). Ele estava acompanhado do príncipe herdeiro e vice-governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed bin Sultan Al Qasimi.

O governante recebeu felicitações e votos de bênçãos de xeiques e autoridades de alto escalão, incluindo o ministro de Estado para o Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, membros do Judiciário de Sharjah, cidadãos, líderes tribais, empresários, dignitários e integrantes das comunidades árabe e islâmica.

Os visitantes expressaram suas saudações pela celebração, considerada uma das mais importantes para os muçulmanos, e oraram para que Deus conceda ao xeique Dr. Sultan saúde contínua, aos Emirados Árabes Unidos mais progresso e prosperidade, e às nações árabes e islâmicas paz, bem-estar e bênçãos.