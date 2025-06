Governante e príncipe herdeiro de Ajman continuam recebendo cumprimentos pelo Eid al-Adha

AJMAN, 7 de junho de 2025 (WAM) – O governante de Ajman, xeique Humaid bin Rashid Al Nuaimi, membro do Conselho Supremo, e o príncipe herdeiro e presidente do Conselho Executivo de Ajman, xeique Ammar bin Humaid Al Nuaimi, continuaram a receber cumprimentos por ocasião da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha) no Palácio Al Zaher.

Entre os visitantes estavam o ministro da Saúde e Prevenção e ministro de Estado para Assuntos do Conselho Nacional Federal, Abdul Rahman bin Mohammad bin Nasser Al Owais; o ministro de Estado para o Comércio Exterior, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi; e o embaixador do Qatar nos Emirados Árabes Unidos, Sultan Salmeen Al Mansouri.

Os xeiques também receberam saudações de autoridades de alto escalão, diretores de departamentos governamentais, dignitários, representantes tribais, cidadãos e membros das comunidades árabe e islâmica residentes no país.

Os visitantes expressaram sinceras felicitações e votos de bênçãos, orando para que Deus conceda saúde e felicidade contínuas às lideranças, e que abençoe os Emirados, sua liderança e povo, bem como as nações árabes e islâmicas, com paz, prosperidade e alegria.