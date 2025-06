Conselho Nacional Federal dos Emirados discute cooperação com parlamentos do Brasil e de Belarus

BRASÍLIA, 7 de junho de 2025 (WAM) – O presidente do Comitê de Defesa, Interior e Relações Exteriores do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), Ali Rashid Al Nuaimi, reuniu-se com o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal do Brasil, à margem do 11º Fórum Parlamentar do Brics, realizado no Congresso Nacional, em Brasília.

Participaram do encontro a parlamentar Sara Falaknaz, membro do FNC, e o embaixador dos Emirados Árabes Unidos no Brasil, Saleh Ahmed Al Suwaidi.

O senador Alcolumbre elogiou a participação ativa da delegação parlamentar dos Emirados no fórum e destacou a importância de fortalecer os laços parlamentares como canal essencial para ampliar as possibilidades de cooperação entre os dois países. Ele também expressou apreço pelo papel desempenhado pelos Emirados na promoção da transparência e no avanço do desenvolvimento econômico em nível regional e internacional.

Al Nuaimi afirmou a profundidade das relações bilaterais entre Emirados e Brasil, observando que o país sul-americano é considerado um parceiro estratégico em diversos setores. Ressaltou ainda a importância de reforçar a cooperação em projetos de desenvolvimento que beneficiem ambos os países e suas populações.

As duas partes discutiram formas de aprofundar a cooperação bilateral, destacando oportunidades promissoras em áreas como tecnologia avançada, energia e investimentos econômicos, com vistas à ampliação de parcerias estratégicas mais sustentáveis.

Durante o encontro, Al Nuaimi entregou uma carta oficial do presidente do FNC, Saqr Ghobash, endereçada ao presidente do Senado brasileiro, com um convite formal para visitar os Emirados Árabes Unidos.

Em uma reunião separada, Al Nuaimi também se reuniu com Sergei Rachkov, presidente da Comissão Permanente de Relações Exteriores e Segurança Nacional do Conselho da República da Assembleia Nacional de Belarus.

Ambos os lados reafirmaram a solidez das relações entre Emirados e Belarus e enfatizaram a importância de fortalecer a cooperação parlamentar, mantendo o diálogo constante e a coordenação em temas de interesse mútuo, com o objetivo de consolidar metas estratégicas compartilhadas.

Com a presença da parlamentar Sara Falaknaz, Al Nuaimi destacou o crescimento acelerado das relações entre Emirados e Belarus e apontou oportunidades significativas para ampliar a colaboração em diversos setores. Ele destacou ainda que os atuais desafios globais exigem o estabelecimento de parcerias eficazes e a adoção de modelos flexíveis e inovadores de cooperação internacional.