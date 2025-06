Governante de Umm Al Qaiwain recebe embaixador do Qatar por ocasião da Festa do Sacrifício

UMM AL-QUWAIN, 7 de junho de 2025 (WAM) – O governante de Umm Al Qaiwain, xeique Saud bin Rashid Al Mualla, membro do Conselho Supremo, recebeu, em seu palácio, o embaixador do Qatar nos Emirados Árabes Unidos, Sultan Salmeen Al Mansouri, por ocasião da Festa do Sacrifício (Eid al-Adha).

O encontro contou com a presença do vice-governante do emirado, xeique Ahmed bin Saud bin Rashid Al Mualla.

O embaixador do Qatar apresentou cumprimentos de Eid ao xeique Saud, que retribuiu com votos de felicidades e bênçãos. O diplomata orou para que Deus conceda saúde contínua ao governante e traga paz, prosperidade e bênçãos aos Emirados, assim como às nações árabes e islâmicas.

A recepção contou ainda com a presença de diversos xeiques, chefes de departamentos locais e autoridades.