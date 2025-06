Inteligência artificial oferece oportunidade promissora para o desenvolvimento e o crescimento equilibrado, dizem Emirados no 11º Fórum Parlamentar do Brics

BRASÍLIA, 7 de junho de 2025 (WAM) – A divisão parlamentar dos Emirados Árabes Unidos participou do 11º Fórum Parlamentar do Brics, em Brasília. As delegações discutiram temas como mudanças climáticas, inteligência artificial, paz e segurança, além da cooperação institucional entre parlamentos.

Durante o debate sobre “Cooperação Parlamentar para uma Inteligência Artificial Responsável e Inclusiva”, a parlamentar Sara Mohammad Falaknaz, membro do Conselho Nacional Federal (FNC, na sigla em inglês), afirmou que a inteligência artificial representa uma oportunidade promissora para alcançar o desenvolvimento e o crescimento equilibrado.

Falaknaz ressaltou que esse potencial só será plenamente aproveitado com uma governança sólida, começando por legislações justas e equitativas. Destacou ainda que o avanço tecnológico não deve ocorrer às custas da justiça, da privacidade e da soberania digital, e defendeu a consideração dos aspectos éticos e humanos na formulação de marcos legais e regulatórios sobre o tema.

A parlamentar lembrou que os Emirados Árabes Unidos foram pioneiros na antecipação do futuro tecnológico, com iniciativas como a nomeação do primeiro ministro de Estado para Inteligência Artificial do mundo, o lançamento da Estratégia de Inteligência Artificial dos Emirados até 2031 — que visa aprimorar a performance governamental e promover a excelência econômica por meio de tecnologias de IA — e a criação da Universidade Mohamed bin Zayed de Inteligência Artificial.

Falaknaz concluiu seu discurso defendendo a criação de legislações flexíveis e éticas que acompanhem o ritmo acelerado das inovações, apoiem os ecossistemas de inovação, garantam a proteção dos direitos individuais e coletivos e incentivem a cooperação parlamentar internacional para troca de experiências e definição de padrões comuns que assegurem uma transformação digital segura e inclusiva.