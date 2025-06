Crescente Vermelho dos Emirados lança projeto de distribuição de carne do sacrifício do Eid Al-Adha em Hadramaut, no Iêmen

AL MUKALLA, 7 de junho de 2025 (WAM) — O Crescente Vermelho dos Emirados (ERC, na sigla em inglês) lançou nesta sexta-feira o Projeto de Distribuição de Carne do Sacrifício do Eid Al-Adha na província de Hadramaut, no Iêmen, beneficiando 1.368 pessoas de famílias carentes e de baixa renda.

A distribuição foi realizada no distrito de Al Mukalla, com a presença de Ahmed Salem Bazroos, diretor-geral do Escritório do Ministério de Assuntos Sociais e Trabalho da Costa de Hadramaut, além de representantes do ERC.

Bazroos destacou que o "Programa de Sacrifício do Eid", promovido pelo Crescente Vermelho, dá continuidade ao papel humanitário pioneiro desempenhado pelos Emirados Árabes Unidos por meio de sua entidade assistencial em Hadramaut. Ele elogiou o trabalho contínuo da organização em fornecer ajuda e serviços essenciais aos grupos mais vulneráveis, ressaltando que iniciativas como essa contribuem para aliviar o fardo das famílias necessitadas, especialmente em datas religiosas significativas.

Por sua vez, Humaid Rashid Al Shamsi, assessor de Desenvolvimento e Cooperação Internacional e representante do ERC em Hadramaut, afirmou que o projeto de distribuição de carne do sacrifício integra os programas sazonais e humanitários da entidade, com o objetivo de promover os valores de solidariedade e coesão social durante o Eid Al-Adha.

Ele ressaltou que a iniciativa busca alcançar o maior número possível de famílias beneficiadas na província, contribuindo para levar alegria e amenizar as dificuldades enfrentadas pela população.

O projeto integra um conjunto mais amplo de ações humanitárias e assistenciais implementadas pelo ERC em Hadramaut, com o propósito de melhorar as condições de vida e fortalecer os valores de generosidade e apoio mútuo na comunidade.