Emirados reafirmam compromisso com a proteção dos oceanos e com a sustentabilidade marinha, diz ministra Amna Al Dhahak

ABU DHABI, 8 de junho de 2025 (WAM) — A ministra da Mudança Climática e Meio Ambiente dos Emirados Árabes Unidos, Amna bint Abdullah Al Dhahak, reafirmou o compromisso do país com a proteção dos ecossistemas oceânicos e o fortalecimento de sua sustentabilidade como recurso essencial, tanto em nível nacional quanto global.

Por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, a ministra declarou: "Com mais de 70% da superfície da Terra, os oceanos são fundamentais para a vida e para a subsistência humana. São a força vital do planeta, regulando o clima, fornecendo alimento e sustentando inúmeros ecossistemas. Reconhecemos, no entanto, que os oceanos enfrentam desafios sem precedentes — dos impactos da mudança climática, como o branqueamento dos corais e o aumento do nível do mar, às pressões da pesca predatória. A saúde dos oceanos está em risco."

Ela acrescentou: "Como uma nação profundamente conectada ao mar, compreendemos a urgência desses desafios e estamos empenhados em liderar os esforços para encontrar soluções. Reconhecemos a responsabilidade de proteger esses recursos para as futuras gerações e estamos implementando estratégias para mitigar as ameaças e restaurar a saúde dos ecossistemas marinhos."

Ainda segundo a ministra, "este ano, o Dia Mundial dos Oceanos é celebrado sob o tema 'Wonder: Sustaining What Sustains Us' (O encanto: preservar o que nos sustenta), um lema que se alinha à visão dos Emirados para um futuro sustentável. Ele nos lembra da beleza impressionante e do valor inestimável do mar, ao mesmo tempo que ressalta a necessidade urgente de protegê-lo contra ameaças como a poluição, a pesca excessiva e as mudanças climáticas."

A ministra destacou avanços em iniciativas ambientais: "Nossos esforços na preservação de manguezais e na recuperação de corais têm obtido grande êxito. Está em andamento um projeto para o plantio de mais de 4 milhões de colônias de corais nas águas do país até 2030. Também buscamos atingir a meta de plantar 100 milhões de mudas de manguezal até o mesmo ano. São objetivos que exigem o trabalho conjunto de todos."

Amna Al Dhahak enfatizou ainda a importância da cooperação internacional na defesa dos oceanos: "Nosso compromisso vai além das águas nacionais. Os Emirados se orgulham de ter sido o primeiro país do Oriente Médio a aderir à '100% Alliance', uma iniciativa das Nações Unidas, liderada pelo Painel de Alto Nível para uma Economia Oceânica Sustentável, que conclama os Estados costeiros a promoverem a gestão sustentável de todas as áreas oceânicas sob sua jurisdição."

Por fim, a ministra fez um apelo: "Neste Dia Mundial dos Oceanos, convido cada um de vocês a se tornar um defensor dos mares. Informe-se sobre o consumo responsável de frutos do mar. Reduza o uso de plástico. Apoie organizações dedicadas à conservação marinha. Incentive seus filhos a amar o oceano e a conhecer as maravilhas dos mares. Cada ação, por menor que seja, faz diferença. Vamos trabalhar juntos para restaurar o vigor dos nossos oceanos. Vamos garantir que o encanto do oceano perdure."