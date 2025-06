Museu do Futuro anuncia nova série de eventos e oficinas em junho

DUBAI, 8 de junho de 2025 (WAM) — O Museu do Futuro anunciou uma nova série de eventos e oficinas interativas para o mês de junho.

Voltados ao desenvolvimento de habilidades criativas, à promoção do bem-estar e à oferta de experiências de aprendizado em diversas áreas, os programas reforçam o compromisso contínuo do museu em estimular a inovação, desbloquear o potencial criativo e explorar ideias pioneiras que moldam o futuro.

No dia 15 de junho, o museu sediará a oficina "Tornando-se Contadores de Histórias Visuais", com duração de duas horas, das 11h às 13h. A sessão oferece uma oportunidade única de explorar o futuro das carreiras criativas.

Durante a atividade, os participantes serão introduzidos a princípios e técnicas de criação de conteúdo visual, narrativa multimídia e construção de histórias em diferentes plataformas, em um ambiente interativo. Os inscritos trabalharão em grupo para desenvolver suas próprias histórias visuais, utilizando diversos formatos de mídia, com o objetivo de expressar ideias de forma inovadora e impactante.

A oficina é aberta a pessoas a partir de 13 anos e será conduzida pela empreendedora Raya Bidshahri, fundadora da School of Humanity.

A segunda oficina, intitulada "Compreendendo as Emoções", ocorrerá no dia 22 de junho, também das 11h às 13h. A atividade será voltada ao bem-estar cotidiano, com práticas de meditação guiada, técnicas de respiração e autocompaixão. A condução ficará a cargo de Veronica Larre, especialista em Psicologia, Educação e Design de Produto.

No dia 26 de junho, o historiador e pesquisador Roy Casagranda apresentará a palestra "Quem foi Muhammad II Fatih?", parte da série "Lições do Passado no Museu do Futuro", que acontece ao longo de 2025.

O pesquisador abordará momentos decisivos da história das civilizações, com foco na trajetória e no legado de Muhammad II Fatih, revelando insights e lições que dialogam tanto com o presente quanto com o futuro.

Por meio de programas e iniciativas ao longo do ano, o Museu do Futuro busca capacitar indivíduos no desenvolvimento de habilidades pessoais e profissionais, além de promover ferramentas criativas que fortaleçam a resiliência emocional em um mundo em constante transformação. Os esforços refletem o compromisso da instituição com o aprendizado contínuo, unindo criatividade, tecnologia e bem-estar.

Ao longo de junho, os visitantes também poderão explorar "The Vivarium", mais nova atração do Observatório do Instituto HEAL. A instalação apresenta um modelo de design ecológico, no qual espécies geneticamente modificadas, plantas, insetos e microrganismos coexistem em um habitat fechado. Os visitantes podem controlar temperatura, umidade e iluminação por meio de um único comando, acompanhando em tempo real como as espécies se adaptam e evoluem em um ambiente controlado.